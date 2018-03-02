Galaxy S9, Android P Çıktığında Çok Beklemeyebilir

Google'ın hızlı Android güncellemelerine yönelik girişimi Project Treble'ı destekleyen Galaxy S9, Android P çıktığında onu ilk alanlardan olabilir!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9, Android P Çıktığında Çok Beklemeyebilir

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