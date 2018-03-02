Galaxy S9, Android P Çıktığında Çok Beklemeyebilir
Google'ın hızlı Android güncellemelerine yönelik girişimi Project Treble'ı destekleyen Galaxy S9, Android P çıktığında onu ilk alanlardan olabilir!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9'un Project Treble desteğiyle gelmesi, gelecekteki Android güncellemelerini yani Android P ve Android Q'yu çok fazla beklemeyeceğiniz anlamına geliyor.
Google'ın yeni sayılabilecek girişimlerinden biri olan, Android'in en son sürümüne daha hızlı geçmenizi sağlayan Project Treble, ilk olarak Google IO 2017'de ortaya çıkmıştı. Girişimin ne kadar başarılı olacağını zamanla göreceğiz ancak Google'a göre üreticilerin aylar süren güncelleme geliştirme işlemleri, mimaride yapılan düzenlemeler sayesinde ciddi biçimde kısalacak.
Android'in en önemli sorunlarından bir tanesi, bazen en iyi Android'li telefonların bile güncelleme konusunda gerilerde kalması. Güvenlik güncellemeler ayrı olarak yayınladığı için bu açıdan genellikle korunsanız da, en yeni Android sürümünün sunduğu yeniliklerden uzak kalmak hiç hoş değil. Samsung Galaxy S8'in güncellemesinde tam da böyle bir sorun yaşanmış, zaten geciken güncelleme, dağıtım sırasında keşfedilen bir sorun nedeniyle duraklatılmıştı.
Samsung'un en son Android sürümlerini takip etmesi, Android P ile çıkması beklenen Google Pixel 3 gibi telefonlara rakip olabilmesi için şart. Project Treble'ın Galaxy S9'da bulunması, firmanın bu işi ciddiye aldığına dair iyi bir işaret.
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