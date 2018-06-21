Galaxy S9'a Yeni "Sunrise Gold" Renk Seçeneği
Samsung'un en son amiral gemileri, beşinci, parıltılı bir renk seçeneğine kavuştu!
Samsung, en son telefonlarını altın rengiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Dört aylık Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın altın renk seçeneği, önümüzdeki hafta ABD'de piyasaya sürülecek.
Resmi adı "Sunrise Gold" olan yeni renk seçeneği, şu dört renk seçeneğinin arasına katılacak: Lilac Purple, Midnight Black, Titanium Gray ve Coral Blue. Altın rengi daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Avrupa'nın bazı bölgelerinde ve Asya'da satılmış olsa da, ABD için yeni bir seçenek.
Samsung'a göre altın Galaxy S9, "üzerini sakin bir ışıltıyla saran, parlak saten bir kaplamaya" sahip. Altın Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, 24 Haziran Pazar günü Best Buy'da satışa sunulacak. Samsung, yeni renk seçeneğini kendi web sitesinde de satışa sunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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