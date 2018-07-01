Galaxy S9'dan İlham Alan Galaxy A6 Tanıtıldı

Samsung, üst düzey özelliklere yer veren yeni orta seviye telefonu Galaxy A6'yı tanıttı! İşte A6'nın sundukları.

Galaxy S9'dan İlham Alan Galaxy A6 Tanıtıldı

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