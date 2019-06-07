Galaxy Wide 4 ve Galaxy Jean 2 Tanıtıldı!
Samsung, 2 yeni Galaxy telefonunu daha tanıttı. İşte Galaxy Wide 4 ve Galaxy Jean 2, özellikleri ve fiyatları!
- Ercan Uğurlu
Samsung, pek çok bölge için ayrı akıllı telefon modeli üretiyor. Bunlar arasında globalde satışa sunduğu modeller kadar, özellikle Hindistan ve Güney Kore bölgesinde özel modeller üzerinde çalışıyor. Bunlara yeni örnek de Galaxy Wide 4 ve Galaxy Jean 2 modelleri oldu. Bu 2 model, Güney Kore'ye özel olarak üretildi. Ancak bir farkla. Aslında bu 2 model, halihazırda globalda satışta olan Galayx A20 ve Galaxy A20e modellerinin yeniden isimlendirilmiş modellerinden başka bir şey değil. Bunu söyledikten sonra şimdi telefonlara daha yakından bakalım.
Galaxy Jean 2 neler sunuyor?
SM-A202K model numarasını taşıyan Galaxy Jean 2, 5.8 inç boyutunda Infinity-V TFT ekranın sahibi. Exynos 7884 işlemciden güç sağlayan telefon, 512 GB'a kadar microSD kart desteği gösteriyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanını bulunduran Jean 2, Android 9 Pie işletim sistemi ile gelirken, arayüz olarak da Samsung One UI'ı kullanıyor.
13 MP ve f/1.9 diyaframlı ana kamera ve 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera ile çift kamera kurulumu bulunduran Jean 2, 15W hızlı şarj desteği ile 3000 mAh kapasitesinde bayarya sunuyor. Güney Kore'de siyah ve beyaz renklerle satışta olan Jean 2'nin fiyatı ise yaklaşık 214 Dolar civarında.
Galaxy Wide 4 büyük ekran sevenlere özel
Galaxy Wide 4'e gelirsek, bu telefon daha büyük modeller arayanların radarına girecek cinsten. 6.4 inç boyutunda Super AMOLED Infinity-V ekrana sahip olan Wide 4, yine 15W şarj desteği gösteriyor, ancak bataryası Jean 2'ye kıyasla 4000 mAh kapasitesinde. Yine çift kamera kurulumunu taşıyan Wide 4, Exynos 7884 işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip. Galaxy Wide 4'ün fiyatı ise 254 Dolar civarında.
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