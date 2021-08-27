Game Garaj'dan Yeni Notebook Serisi: Slayer!

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Intel 11. nesil işlemci ile güçlendirilmiş yeni notebook serisi Slayer modellerinin tanıtımını yaptı.
Gücünü Intel 11. Nesil CPU ve NVIDIA grafik işlemcilerden alan Slayer serisi, Intel 11. Nesil Core i5 ve Core i7 işlemcili, 15.6" ve 17.3 panel boyutlu ve NVIDIA RTX3060, RTX3050Ti ve GTX1650 grafik işlemcili 8 modelden oluşuyor. Tüm Slayer modelleri, 144Hz FHD IPS panele ve metal ön kapağa sahip. İnce ve hafif yapıya sahip olan Slayer serisi, CPU ve GPU için bağımsız soğutma çözümü sunuyor.
Slayer serisi tüm modeller numerik klavye tuş takımına sahip olup, RGB klavye ile gelmektedir. Beraberinde gelen uygulama ile klavyenin renk ayarları ve parlaklığı yapılandırılabilir.
Slayer serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilerek satın alınabiliyor. Depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırılabiliyor.
Slayer modelleri ve teknik özellikleri:
|
Model
|
İşlemci
|
Grafik Birimi
|
Panel
|
Depolama
|
Maks. Bellek
|
Slayer 7-3060
|
i7-11800h
|
NVIDIA RTX3060 6GB
|
15.6" 144Hz
|
2 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 7XL-3060
|
i7-11800h
|
NVIDIA RTX3060 6GB
|
17.3" 144Hz
|
2 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 5-3050Ti
|
i5-11400h
|
NVIDIA RTX3050Ti 4GB
|
15.6" 144Hz
|
1 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 7XL-3050Ti
|
i7-11800h
|
NVIDIA RTX3050Ti 4GB
|
17.3" 144Hz
|
1 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 5XL-3050Ti
|
i5-11400h
|
NVIDIA RTX3050Ti 4GB
|
17.3" 144Hz
|
1 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 5-1650
|
i5-11400h
|
NVIDIA GTX1650 4GB
|
15.6" 144Hz
|
1 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 5XL-1650
|
i5-11400h
|
NVIDIA GTX1650 4GB
|
17.3" 144Hz
|
1 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
|
Slayer 7XL-1650
|
i7-11800h
|
NVIDIA GTX1650 4GB
|
17.3" 144Hz
|
1 x NVMe M2, 1 x 2.5" SATA
|
64 GB
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