Game Garaj'dan Yeni Notebook Serisi: Slayer!

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Intel 11. nesil işlemci ile güçlendirilmiş yeni notebook serisi Slayer modellerinin tanıtımını yaptı.

Game Garaj'dan Yeni Notebook Serisi: Slayer!

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