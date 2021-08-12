Getir, Galatasaray'ın Yeni Forma Sponsoru Oldu

Yurt içinde ve yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptı. Getir, 2021-2022 sezonunda Galatasaray Futbol Takımı'nın 'Forma Kol Sponsor'u olarak yer alacak.