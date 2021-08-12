Getir, Galatasaray'ın Yeni Forma Sponsoru Oldu

2015 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye'nin en değerli şirketleri arasına girmeyi başaran Getir'in spora desteği artarak devam ediyor. Sporun büyük destekçilerinden biri olma hedefi doğrultusunda Getir, Türk futbolunun önemli temsilcilerinden Galatasaray Futbol Takımı ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2021-2022 sezonu ile başlayacak iş birliğiyle Getir, Galatasaray Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp anlaşmaya dair açıklamalarda bulundular.
Spora desteğimiz artacak
Törende konuşan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Sporun tüm dünyada hoşgörüyü teşvik eden ve toplumları birleştiren bir gücü var. Bu sebeple, spora desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında hızla büyüyen, genç ve yenilikçi bir markayız. Futbolun da doğası gereği hıza dayalı, dinamik bir ruhu var. Bu ruh dünya çapında milyonlarca taraftarı birbirine bağlıyor. Biz de tam bu sebeple Getir'le futbolu birbirine yakın görüyor, takımlarımıza destek olmak için spora katkı sağlıyoruz. Ülkemizin köklü takımlarından Galatasaray ile yaptığımız bu anlaşmayla sarı kırmızılı futbolcular, kollarında artık Getir logosunu taşıyacak." dedi.
Futbolun yanı sıra sporun her alanında desteklerinin süreceğini belirten Tütek, "Getir'in hizmet verdiği ülkelerde farklı spor kulüpleriyle de iş birliği yapmayı planlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda yakın zamanda yeni sponsorluklarımızı duyurabiliriz." diye konuştu.
Getir ile Galatasaray arasında yapılan sponsorluk anlaşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ise yaptığı açıklamada "Biz Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluşlar olarak görmüyoruz. Bizim yönetim sürecimizdeki paydaşlarımız olarak kabul ediyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor forması üzerinde yer almak umuyorum Getir markasına da ulusal ve uluslararası alanlarda ciddi değer katacaktır. Diğer taraftan yine eminim ki Getir markasını yaratan ve bu kadar kısa sürede bugünkü başarılara taşıyan yenilikçi, atılımcı, aydın yönetim kadrosu ve Galatasaray Spor Kulübü yönetimi olarak bizler yeni projeler üretmeyi de heyecanla hedeflemekteyiz. İş birliğimiz umuyorum sadece bugün imzalanan forma sponsorluğu ile kalmayacak. Bu proje kapsamında değerli destekleri için Getir yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın