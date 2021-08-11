Snapdragon 865'li Samsung Galaxy S20 FE'ye Büyük İlgi! İşte Fiyatı!

Samsung'un Galaxy S deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri bir araya getirdiği akıllı telefonu Galaxy S20 Fan Edition'ın (FE) Snapdragon 865 işlemcili modeli ülkemizde de büyük ilgi görüyor.

Snapdragon 865'li Galaxy S20 FE'ye Büyük İlgi!

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