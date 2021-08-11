Snapdragon 865'li Samsung Galaxy S20 FE'ye Büyük İlgi! İşte Fiyatı!

Samsung'un Galaxy S deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak için Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri bir araya getirdiği akıllı telefonu Galaxy S20 Fan Edition'ın (FE) Snapdragon 865 işlemcili modeli ülkemizde de büyük ilgi görüyor.