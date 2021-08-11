Snapdragon 865'li Samsung Galaxy S20 FE'ye Büyük İlgi! İşte Fiyatı!

Sahip olduğu özellikler ve rekabetçi fiyatıyla teknoloji tutkunlarından büyük ilgi gören Samsung Galaxy S20 FE LTE akıllı telefonun Snapdragon işlemcili modeli de Türkiye'deki teknoloji tutkunları ile buluşuyor. Birinci sınıf bir amiral gemisi akıllı telefon olan Galaxy S20 FE ile mümkün olan en kusursuz deneyimi sunmayı hedefleyen Samsung, bu modelinde Exynos işlemcisinin yanında diğer üst segment modellerinde de kullandığı Snapdragon 865 işlemcisi ile performansı üst düzeyde tutuyor.
Samsung, Galaxy S20 FE'yi geliştirmek için Galaxy S20 Serisi'nin seçkin özelliklerini şık ve üst düzey bir tasarımda bir araya getirdi. Bu özellikler arasında güçlü Snapdragon işlemcisinin yanı sıra Süper Akıcı ekran kaydırma, yapay zekâ destekli kamera, gelişmiş çip seti, hızlı bağlantı, uzun saatler yeten pil gücü ve artırılabilir depolama gibi özellikler yer alıyor. Galaxy S20 FE'nin Süper Akıcı 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Sonsuz-O Super AMOLED ekranı, çektiğiniz videolarınızı yüksek kalitede izlemek ve en sevdiğiniz YouTube içeriklerini yüksek yenileme hızında benzersiz bir şekilde seyretmek için mükemmel bir deneyim sunuyor. Galaxy S20 FE'de yenilikçi ve profesyonel düzeyde 32MP selfie kamerası bulunuyor. Telefonun profesyonel düzeydeki kamerası sayesinde, paylaşımlarınızda farkınızı ortaya koyacak görüntüleri anında yakalamanız mümkün oluyor. Güçlü 30X Space Zoom özelliği de mükemmel kareleri yakalamak için görüntüye yakınlaşmanıza olanak tanıyor.
Galaxy S20 FE, kişisel tarzınızı yansıtabilmeniz için ergonomik, şık ve ince Galaxy S20 ailesine özgü tasarım öğeleriyle her tarza, görünüme ve kişiliğe uyum sağlayabilen altı farklı canlı renk seçeneğine sahip. Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy ve Cloud White renk seçenekleriyle satışı devam eden Snapdragon işlemcili Galaxy S20 FE'nin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyat şöyle:
- Galaxy S20FE 128GB: 6.499 TL,
- Galaxy S20FE 256GB: 6.999 TL
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