Getir, Yeni Sezonda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın da Sponsoru Oldu

Dünyada bir ilki Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir'in spora verdiği destek artarak devam ediyor. Getir ile Fenerbahçe arasında 1,5 yıldır devam eden "Zaman Sponsorluğu" anlaşması bu sezonu da kapsayacak şekilde uzatıldı. Getir ayrıca son sezonda ligi namağlup şampiyon olarak bitiren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın da yeni "Şort Sponsoru" oldu.
Getir'in teknolojik iş modelinin altında yatan ana fikrin "zamanın değeri" olduğunu vurgulayan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Sattığımız market ürünleri her yerde var ama biz yarattığımız iş modeliyle Getir'de aslında zaman satıyoruz. Maçlarda olduğu gibi bizim iş modelimizde de her dakika çok kıymetli. Bu kapsamda, ülkemizin en büyük ve en köklü kulüplerinden Fenerbahçe ile 1,5 senedir devam eden 'Zaman Sponsorluğu' iş birliğimizi bu yıl da sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sene ayrıca Fenerbahçe ile birlikteliğimizi bir adım daha öteye taşıdık. Fenerbahçe Futbol Takımı sponsorluğumuzdan sonra Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na da sponsor olduk. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının yıldızları artık şortlarında Getir logosu taşıyacak. Spora yatırım yapmaya ve Fenerbahçe gibi seçkin kulüplerimize destek vermeye devam edeceğiz."
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan yaptığı açıklamada "Fenerbahçe olarak alanında öncü ve örnek olan, geçtiğimiz ay 6. Yılını kutlayan ve bu kadar kısa süre içinde ülkemizi yurt dışında verdiği hizmetlerle gururlandıran Getir ile güçlenerek devam eden bir birlikteliğimiz var. Güçlü birlikteliğimizin hem Kulübümüz hem de Getir markası adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Getir attığı adımlarla spor dünyasına da öncü ve örnek olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Fenerbahçe taraftarı kulübünün yanında olan markalara değer ve güç katar. Getir markasının da bunu 1,5 yıldır yakinen deneyimlediğini biliyoruz. Bu iş birliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortaklığımızın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi M. Kemal Danabaş ise şunları söyledi: "Yaklaşık bir buçuk sezondur devam eden Zaman Sponsorluğu iş birliğinin yanında bu sezon Kadın Basketbol Takımımızın şortunda da Getir'i göreceğiz. Yarıştığı her kulvarda rekorları elinde bulunduran Kadın Basketbol Takımımız, 2020-2021 sezonunda namağlup şampiyon olarak hepimizi gururlandırdı. Avrupa'da da yüzümüzü güldüren takımımız Kadın Basketbol Euroleague'de 2020-2021 sezonunu üçüncü tamamladı. Getir, nasıl ki kendi alanında bir girişimcilik alanı yarattıysa ve şimdi ülkemizi yurt dışında da temsil ediyorsa; Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız da daima kadın basketbolunda öncü ve örnek olmuş, ülkemizi katıldığı her turnuvada başarıyla temsil etmiştir. Bu benzer yönlerimizle de iş birliğimizi çok anlamlı ve özel buluyorum."
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