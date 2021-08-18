Getir, Yeni Sezonda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın da Sponsoru Oldu

Getir, yeni sezonda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne "Zaman Sponsoru" olarak desteğini sürdürürken Kadın Basketbol Takımı'nın da sponsoru oldu.