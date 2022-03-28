Ghostwire: Tokyo incelemesi

Baştan sona Japon folklorik korku figürleri ve hikayeleri ile bezenmiş oyunda bire yandan bedenimizi ele geçirmeye çalışan ruh ile mücadele ederken bir yandan da Tokyo halkına ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Japon kültürüne ilginiz varsa mutlaka değerlendirin.