Gizli Dark Web Operasyonunda 35 Tutuklandı
Amerika genelinde gerçekleşen gizli dark web operasyonu türünün ilk örneği olarak tarihe geçti.
Amerikan polisi, dark web üzerinde yaptığı ilk gizli baskın operasyonuyla bir ilke imza attı. Bir çok farklı polis ajansının birlikte çalışmasıyla (Adalet Bakanlığı, Yurtiçi Güvenlik Soruşturmaları, Gizli Servis, DEA ve Posta Denetim Servisi) gerçekleşen operasyon Amerika dahilinde uyuşturucu, silah ve kaçakçılık ticaretini hedefledi. Yurtiçi Güvenlik Soruşturmaları (Homeland Security Investigations, HSI) ajanları dark web sitelere para aklayıcı kılığında sızarak 35 satıcıyı yakaladı ve 23 milyon dolara el koydu.
El konulan diğer öğeler arasında 100'den fazla silah (içinde bombaatar bile bulunuyor), 3.6 milyon dolar değerinde altın ve nakit para ve 2,000 bitcoin bulunuyor. Polis ayrıca birçok bitcoin madeni için hazırlanmış bilgisayara ve kara para ile satın alınmış otomobillere el koydu. Yetkililer suçluların isimlerini paylaşmadı ancak yaşlarının 21 ile 34 arasında olduğunu ve aralarında New York ve Kaliforniyalı kişilerin bulunduğunu belirtti.
Tabii ki bu zafer kesinlikle siber suça karşı savaşın sonu sayılmaz. Dark web doğası gereği son derece anonim ve gizli bireyleri barındırıyor ve bu Darknet piyasasının kolları tüm dünyayı sarıyor. ABD'nin büyük çaplı operasyonlar yapmaya hazır olduğunu göstermesi ne olursa olsun doğru yönde önemli bir adım olarak görülecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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