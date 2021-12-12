Go Sharing Elektrikli Paylaşımlı Arabalar Hizmete Başladı

Hizmet yelpazesini genişleten paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, şu anlık sadece Hollanda'da hizmet verecek olan paylaşımlı elektrikli arabalarını piyasaya sürdü. Başlangıçta hizmet verecek 30 adet paylaşımlı elektrikli arabanın, Hollanda'nın Delft, Den Bosch, Lahey, Eindhoven ve Rotterdam şehirlerinde belirlenen şarj istasyonlarına park edebilmesi için Hollanda merkezli Q-Park şirketiyle bir ortaklık kuruldu. GO Sharing, bu girişimiyle kullanıcıların en rahat şekilde hizmet alabilmesini amaçlarken, tüm yolculuklarında çok modlu ulaşım modellerini deneyimlemelerini amaçlıyor. Daha çevreci ve trafik sorununu ortadan kaldırabildikleri sürdürülebilir ulaşım modelini benimsediklerini aktaran GO Sharing CEO'su Raymon Pouwels, gelecekte paylaşımlı arabaların yaygınlaşacağını da öngörüyor.
GO Sharing CEO'su Raymon Pouwels; "Yolculuğunuz Boyunca Yanınızdayız!"
Paylaşımlı mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek istediklerini belirten GO Sharing CEO'su Raymon Pouwels, mobiliteye yönelik küresel tutumu; araç sahipliğinden kullandığın kadar öde modeline doğru değiştirmeyi hedeflediklerini dile getiriyor. Ayrıca Pouwels, CO2 salınımını azaltmak kadar trafik sıkışıklığına ve park yeri bulma sorununa da çözüm sağlayan sürdürülebilir ulaşımın sağladığı avantajlardan tam olarak yararlanmanın tek yolunun paylaşımlı mobilite olduğuna dikkat çekiyor. Aynı zamanda, bölgeler arası seyahatlerde e-moped kullanımının az da olsa arttığını ancak hala birçok kişinin kendi araçlarına veya kiralık araçlara daha çok güvendiğini belirten Pouwels, GO Sharing'in tüm yolculuk boyunca kullanılabilecek çok modlu ulaşım modeliyle bu algının değişeceğini ve gelecekte birçok kişinin ulaşım aracı olarak paylaşımlı araçları daha çok tercih edeceğini öngörüyor.
GO Sharing'in Paylaşımlı Elektrikli Arabaları Nasıl Kullanılacak?
Şu an sadece Hollanda'da kullanıma sunulan paylaşımlı elektrikli arabalar için MINI Cooper ile iş birliğine giden GO Sharing, ortalama 234 kilometre menzile sahip ve 35 dakikada %80'i hızlı şarj olabilen MINI Cooper SE araçlarla hizmet vermeyi planlıyor. Bu hizmet için mevcut GO Sharing kullanıcıları, uygulama üzerinden paylaşımlı araç planında elektrikli arabaları kullanmayı seçebiliyor. GO Sharing'i henüz kullanmamış kişilerin ise uygulamayı indirip yeni bir hesap açmaları ve hesaplarını onaylatmaları gerekiyor. Hesap onay aldıktan sonra, geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olan 23 yaş ve üstü kullanıcılar, elektrikli arabalara rezervasyon yapabiliyor. Yolculuk için kullanıcılar, rezervasyon başına 4,99 euro açılış ücreti ile dakika başına 0,30 euro ödüyor.
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