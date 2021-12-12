Go Sharing Elektrikli Paylaşımlı Arabalar Hizmete Başladı

Her geçen gün daha çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarıyla gündeme gelen mobilite girşimi GO Sharing, Hollanda'da hizmetlerine paylaşımlı elektrikli arabaları da ekledi. E-moped ve e-bisikletle çok modlu ulaşım yaklaşımını misyon edinen GO Sharing, aralık ayının başından itibaren kullanıma sunduğu paylaşımlı araçlarıyla da kullanıcıların tüm yolculuklarına eşlik etmeyi hedefliyor.

Elektrikli Paylaşımlı Arabalar Hizmete Başladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Julian Assange'a ABD'ye İade Şoku!
Dolandırıcılar İçin Her Varyant Bir Fırsat
Avrupa, 5G ile Birlikte, 2G ve 3G Ağlarını Tamamen Kapatmaya Başlıyor!
Petal Haritalar 2.0 Sürümü Etkileyici Geliştirmelerle Yayınlandı
Galaxy S21 FE Teknik Özellikleri, Eksiksiz Olarak Ortaya Çıktı!

 

 