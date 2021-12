Go Sharing Elektrikli Paylaşımlı Arabalar Hizmete Başladı

Her geçen gün daha çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarıyla gündeme gelen mobilite girşimi GO Sharing, Hollanda'da hizmetlerine paylaşımlı elektrikli arabaları da ekledi. E-moped ve e-bisikletle çok modlu ulaşım yaklaşımını misyon edinen GO Sharing, aralık ayının başından itibaren kullanıma sunduğu paylaşımlı araçlarıyla da kullanıcıların tüm yolculuklarına eşlik etmeyi hedefliyor.