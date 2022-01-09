Goodyear, Yüzde 70 Yenilenebilir Malzemeden Üretilen Yeni Lastiğini Tanıttı

Ünlü otomobil lastik üreticisi Goodyear, çevre dostu üretim süreci üzerine yaptığı çalışmaların neticesinde, sonunda yüzde 70 yenilenebilir malzemelerden üretilen yeni konsept lastiğini tanıttı. Diğer tüm otomobil lastikleri gibi görünen Goodyear'yın yeni lastiğini benzersiz yapan şey iç kısmında gizli.
Goodyear'ın, otomobil lastiğinin yenilenebilir malzemelerden üretilmesinin dayanıklılığı olumsuz etkileyeceğini düşünenlere bir cevap niteliği olarak geliştirdiği yeni çevre dostu lastik, soya fasulyesi yağlarını kullanan bir süreç sonucunda ortaya çıkartılmış. Soya fasulyesi yağının, lastiğin çeşitli sıcaklıklarda esnek kalmasına yardımcı olmak için kullanıldığını söyleyen Goodyear, diğer lastiklerde kullanıldığı gibi silika malzemesini de kullanıyor. Ancak bir farkla. Silika, modern lastik bileşenlerinin önemli bir parçası olurken, Goodyear, farklı olarak silikayı pirinç işlemenin bir yan ürünü olan pirinç kabuğu külünden elde etmiş. Öte yandan lastiği geri dönüştürülmüş plastik şişelerden elde edilen geri dönüştürülmüş polyester ile kuvvetlendiren Goodyear, böylece yeni bir başarıya imza atmış.
Goodyear'ın şimdiki hedefi, lastiklerinin geri dönüşüm oranını yüzde 100'e çıkartmak. Bunun için ise belirlediği tarih, 2030.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın