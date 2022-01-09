Goodyear, Yüzde 70 Yenilenebilir Malzemeden Üretilen Yeni Lastiğini Tanıttı

Goodyear, yüzde 70 yenilenebilir malzemelerden üretilen yeni konsept lastiğini tanıttı.

  • Ercan Uğurlu
Goodyear, Yüzde 70 Yenilenebilir Lastiğini Tanıttı

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