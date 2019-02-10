Google Adiantum Güvenlikte Hız Kaybettirmeyecek
Google'ın yeni şifreleme teknolojisi Adiantum, bütçe dostu akıllı telefonları hızlandırmayı vaat ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google, geçtiğimiz gün duyurduğu yeniliği ile bütçe dostu cihazların performans sorunlarını büyük ölçüde gidermiş olabilir. Google'ın geliştirdiği yeni şifreleme yöntemi olan Adiantum, düşük seviye donanımlarda gelişmiş güvenlik önlemlerinin performans kaybı yaşanmaksızın alınabilmesini sağlamayı vaat ediyor.
Yüksek seviye donanım ile gelen amiral gemisi modelleri, sıklıkla ek güvenlik önlemlerini içeren özellikler ile geliyor ancak bu durum, çoğu bütçe dostu model için geçerli değil. Google ise bu noktada devreye girerek gelişmiş enkripsiyon desteğini tüm akıllı telefonlara getirecek bir teknolojik gelişmenin arkasındaki isim oldu.
Adiantum teknolojisini bir blog yazısı ile tanıtan teknoloji devi adına söz alan Eugene Liderman, şirketin Android Güvenlik ve Gizlilik Birimi'nde yer alan mobil güvenlik stratejisi direktörü olarak görev yapıyor. Liderman, açıklamasında "enkripsiyonun doğası gereği her zaman için pratik olmadığını" belirterek bu teknolojinin çoğu bilgisayarı ve akıllı telefonu kullanılmaz niteliğe gelene kadar yavaşlatabileceğinin altını çizdi.
Adiantum teknolojisi, bu noktada sunduğu enkripsiyon desteği ile düşük güce sahip işlemcilerden ve daha az kapasitede RAM modüllerinden güç alan bütçe dostu akıllı telefonların güvenliklerini performans sorunlarına neden olmadan sağlamayı vaat ediyor. Google bu teknolojiyi sadce akıllı telefonlarda değil, çoğu cihazda kullanmayı planlıyor. Teknoloji devinin açıklamasına göre Adiantum, akıllı saatleri ve internete bağlı tıbbi cihazları da destekleyebilir.
Eğer Google'ın yeni teknolojisi için kullandığı bu değişik isim için nereden ilham aldığını merak ediyorsanız, bu sorunun yanıtını da şirketin güvenlik blog'unun detaylı yazısında bulabilirsiniz:
"Yeni şifreleme teknnolojisi, ismini baldırıkara otunun cins adı olan Adiantum'dan alıyor. Bu kelime, floriography (bitkilerin dili) alanında içtenliği ve ihtiyatı temsil ediyor."
Adiantum'un vaat ettiği gelişmeler oldukça heyecan verici ancak bu yeni enkripsiyon teknolojisi, şu an kullandığınız giriş seviyesi Android cihazınıza gelecek gibi görünmüyor. Liderman'ın ifadelerine göre "yeni enkripsiyon teknolojisi, bir sonraki nesil cihazları seleflerine göre daha güvenli ve hızlı yapacak".
Google, bu teknoloji için herhangi bir zaman dilimi belirtmese de şirketin Adiantum teknolojisini ilk olarak kendi cihazlarında kullanmasını beklemek mantıklı bir fikir. Bu sebeple bu yeni şifreleme altyapısını bu yıl içerisinde yeni bir Google cihazında görmeyi bekleyebiliriz.
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