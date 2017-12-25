Google, Apple'dan Baş Mühendisler Çaldı!

Google, kendi yongasını üretmek için Apple'ın önemli mühendislerini kendi tarafına çekmeyi başardı!

Google, Apple'dan Baş Mühendisler Çaldı!

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