Google Arama Arayüzü Güncellenebilir!
Google, arama motoru tasarımını uzun zamanın ardından yenilemeyi planlıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Google, Material Design'ı neredeyse 4 yıl önce ortaya çıkarmıştı ve şu an halen bunu tüm platformlarına uygulamadı. Bu belki de firmanın inanılmaz başarısının kanıtı olabilir ama firma, birçok ürününün yeni tasarım diline uyması için yavaş ama istikrarlı şekilde çalışıyor.
YouTube ve Chrome, kendi modern tasarım güncellemelerini aldılar ve görünüşe bakılırsa firmanın sıradaki tasarım yenilemesi arama motorunda olacak. Bir Reddit gönderisi, Material Design tasarım dilinden unsurlar kullanan yeni bir Google Search tasarımı gösteriyor. Minimalist ve belirgin çizgilerin arasında, derinlik efektleri de arama sonuçlarının birbirinden ayrılmasını sağlıyor.
Yeni tasarım şimdilik sadece test için sınırlı sayıda kişiye açık görünüyor. Firma, bu konuda kendisi bir açıklama yapmadı, o yüzden tüm bunları geri almaya karar verme olasılığı da var. Ama diğer ürünlerini de Material Design ile yenilediğini düşünürsek, firmanın en çok kullanılan hizmeti olan arama motorunu es geçmesi mantıklı görünmüyor.
Google bir açıklama yapana kadar, Google Search'ın yeni tasarımını ne zaman göreceğimizi söylemek zor.
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Önce şu resim aramasını eski haline getirsinler