Google, çok can sıkan uygulamayı güncelliyor!
Google'ın faydalı ama bir o kadar da can sıkıcı olan reCAPTCHA mimarisini yeniliyor!
Google'ın reCAPTCHA teknolojisi, web tasarımcılarının koruyucu meleği olabilir ama pek çok kullanıcıyı bunalttığı kesin. Kullanıcılar bazı sitelere girdiklerinde; bot olmadıklarını kanıtlamak için irili ufaklı pek çok karakter girmek, resim seçmek veya buna benzer ilginç uygulamalarla karşı karşıya kalıyor.
ReCAPTCHA 3 mimarisi sayesinde; internette gezinen iyi niyetli kişiler olabildiğince az trafik ışığı görselleri ve birbirinden garip şifrelerle uğraşacaklar. Bunun yerine bir uygulamaya ait özelliklerin, başka biçimde de kullanılabilmesi için geliştirilmiş bir API'den faydalanabilecek.
ReCAPTCHA 3 sürümü, bir web sitesinin farklı sayfalarındaki düzensiz etkinlikleri saptamak için, arka planda aktif olan bir adaptif bir teknolojiden yararlanacak. Düzenli ve düzensiz eylemlere göre bir puan atanılacak ve "etkileşimin riski" değerlendirilecek.
Geliştiriciler, ne zaman doğrulama yapılması veya ne zaman yapılmaması gerektiğine dair bir eşik ayarlayabilecek. İkinci olarak reCAPTCHA'nın zamanında ulaşamadığı veriler için kendi profillerini belirleyebilecekler. Üçüncü olarak ise teknoloji, suistimallere karşı makine dilinde(Yapay zekanın getirileri) eğitilebilecek.
Barış Terun
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