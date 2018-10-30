Google, çok can sıkan uygulamayı güncelliyor!

Google'ın faydalı ama bir o kadar da can sıkıcı olan reCAPTCHA mimarisini yeniliyor!

Google, çok can sıkan uygulamayı güncelliyor!

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