Google Fit'in iOS Sürümü Sonunda Hazır
Google'ın sağlık ve formda kalma uygulaması, artık iPhone'da da var!
Google'ın fit kalma uygulaması Google Fit, uzun süredir sadece Android ve Wear OS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Yakın bir zamanda verilerinize web tarayıcınızdan ulaşmanıza izin vermeye başlayan uygulama, artık iOS'ta da var.
Sağlık ve formda kalma uygulamasının iOS sürümü, Android ve Wear OS sürümüyle aynı işlevleri sunuyor. Bu işlevlere geçen sene sunulmaya başlanan ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan Move Minutes ve Heart Points işlevleri de dahil. İşin ilginç yanı, bu işlevler duyurulduğunda paylaşılan ekran görüntüsünde bir iPhone görünüyordu ancak uygulamanın herkese ulaşması, sekiz ayı geçti.
Google Fit'in iOS sürümü, Apple Health ile eşitlenen uygulamalarla çalışabiliyor, bu sayede günlük etkinliğinizi kayıt altına almak için herhangi bir kurulum yapmanız gerekmiyor. Hizmet, ister Apple Watch kullanın ister Google'ın Wear OS'unu kullanan bir saatini, egzersizlerinizi de izleyebiliyor.
Google Fit'i iOS'ta denemek istiyorsanız, uygulamaya App Store'dan ulaşabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın