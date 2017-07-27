Google, Instant Search'ü Masaüstünden Kaldırıyor!
Google, siz daha yazarken arama sonuçlarını gösteren önemli işlevini emekliye ayırıyor...
Google, aramaları hızla yapıp bizi bilgiye çabucak ulaştırmasıyla gurur duyuyor. Ancak firma, en hızlı arama işlevlerinden bir tanesini yakında kaldıracak.
2010'da masaüstü için duyurulan Instant Search, Google'ın uzun süredir kullandığımız sürümü. Firma Instant sayesinde arama metnini yazarken, daha yazmanızı bitirmeden size potansiyel sonuçları gösteriyor. Yavaş yazanların aramalarını hızlandırmayı amaçlayan işlev, telefonların yaygınlaşmasıyla ve kullanıcıların teknik olarak gelişmesiyle gerekliliğini yitirmeye başladı.
Google konu hakkında Techradar'a şunları söyledi:
"Aramalarımızın daha büyük bir bölümü 2010'dan bu yana mobilde, çok farklı bir giriş, etkileşim ve ekran kısıtlamalarıyla gerçekleşiyor. Bunun ışığında Google Instant'u kaldırma kararı aldık. Bu sayede aramayı tüm cihazlarda daha da hızlı ve akıcı yapmanın yeni yollarını arayacağız."
İşlevin masaüstünden gidişi muhtemelen çoğu kullanıcıyı üzmeyecek. Google, Instant'ı bırakarak masraflarından da kesinti yapmış olacak.
Zeynel A. Öztürk
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