Google, Instant Search'ü Masaüstünden Kaldırıyor!

Google, siz daha yazarken arama sonuçlarını gösteren önemli işlevini emekliye ayırıyor...

Google, Instant Search'ü Masaüstünden Kaldırıyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook İçin Çok Konuşulacak Bir İddia Daha!
Google, Instant Search'ü Masaüstünden Kaldırıyor!
İki Dev İsmin Yapay Zeka Kavgası!
Google Yeni Bir Kayıplı Resim Formatı İçin Çalışıyor!
Xiaomi Mi 5X Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir