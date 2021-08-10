Google, Kapatmaya Hazırlandığı Hizmetinin Tabutuna Son Çiviyi Çakıyor!

Google'ın Hangouts'u, sonlandırıldığına dair haberlerin geçtiğimiz yıl boyunca medya kaynaklarında dolaşmasına rağmen, hala varlığını sürdürüyor. Ancak Google, kısa süre önce uygulamayı kapatmaya yönelik önemli bir adım daha attı.
En son hamle, ücretsiz kişisel hesapları olan Android ve iOS kullanıcılarına "Hangouts'un yerini Google Chat alıyor" yazan bir bildirim gösterilmesi. Bildirimin yanı sıra, kullanıcılara klasik Hangouts'tan Google Chat'e geçişi ve Gmail'den Google Chat'i açma sürecini açıklayan bir destek makalesini açan bir "Daha fazla bilgi edinin" düğmesi de söz konusu. Web portalında da benzer bir bildirimle karşılaşıyorsunuz.
Kullanıcılar geçiş seçeneğini tıkladığında, Hangouts mobil uygulamasında oturumu kapatılıyor ve artık uygulamayla mesaj gönderilemiyor veya bildirim alınamıyor. Ancak, "geçtiğimiz yıl konuşmaları zaten Chat'te olduğundan ve daha eski konuşmalar daha sonra mevcut olacağından" kullanıcıların Hangouts üzerindeki konuşmalarını kaybetme konusunda endişelenmeleri gerekmiyor.
Unutulmaması gereken önemli bir nokta, mobil kullanıcıların uygulamayı açıp Google oturumu kapattıktan sonra hesaplarını bir kez daha ekleyerek kullanmaya devam edebilmeleri. Ayrıca bu durum, Google'ın henüz Hangouts için resmi bir bitiş tarihi olmadığı anlamına da geliyor. Şirket daha önce kurumsal hesaplar için "zorunlu yükseltme"nin bu yıl içinde gerçekleşeceğini belirtmişti...
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