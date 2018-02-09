Google Motion Stills Tüm Android'lere Geldi
Google'ın yeni arttırılmış gerçeklik uygulaması Motion Stills, sadece Google Pixel 2'ye değil, tüm Android cihazlara geliyor!
Geçtiğimiz aralık ayında Google Pixel 2 kullanıcıları Android Oreo 8.1 güncellemesi ile birlikte Google'ın AR Sticker'larına erişim kazanmıştı. Google'ın ARCore teknolojisini kullanarak Pixel 2 ile R2-D2, Stranger Things karakterleri ve diğer bir çok animasyon kahramanı gerçek dünyaya taşıyabiliyor. Şimdiyse Google'ın ücretsiz Motion Stills uygulaması, Android 5.1 veya daha üstü ve entegre ciroskopa sahip olan tüm telefonları destekliyor.
Motion Stills en başta video ve GIF dosyalarını editlemek için tasarlanmıştı. 2.0 güncellemesi ile birlikte uygulama arttırılmış gerçeklik ile üç boyutlu obje ve karakterleri kameradan gelen görünütünün üzerine yerleştirebiliyor. Ardından isterseniz bu görüntüyü video ya da GIF olarak kaydedebilirsiniz.
Şimdilik sınırlı sayıda 3 boyutlu karaktere sahip olan Motion Stills, Pixel 2'de bulunan ünlü karakterler yerine telif hakkı konusunda güvenli tavuk, dinazor, uzaylı ve benzeri orijinal karakterlere sahip.
Motion Stills uygulamasına Google Play Store'dan erişebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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