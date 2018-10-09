Google Pixel 3 Tanıtıldı!
Google, beklenen telefonlarından Pixel 3'ü bugün, resmi olarak tanıtıldı. İşte Pixel 3, özellikleri ve fazlası...
Google, beklenen telefonlarından Pixel 3'ü bugün yaptığı etkinlikte resmi olarak tanıttı. Telefonun tasarımı, geçen yılın modellerinden pek farklı görünmüyor. Arka kısım, yine mat görünümlü metal ile başlıyor ve parmak izi sensöründen sonra cama geçiş yapılıyor. Ön kısımda ise bazı farklardan bahsedebiliriz. Alt ve üst kısımda yine ince bir çerçeve görülüyor. Ancak bu kez, çerçevenin biraz daha ince olduğunu söylemek gerek.
Snapdragon 845 işlemci ile gelen Pixel 3, 4GB RAM sunuyor. Dahili depolama seçenekleri ise 64 ve 128GB olarak belirlenmiş. Bellek kartı yuvası ile bulunmuyor. 12 megapiksellik tek bir arka kameraya sahip olan telefon, ön yüzünde ise 8 megapiksellik iki ayrı kamera bulunduruyor.
5.5 inç'lik P-OLED ekranın ulaşabildiği çözünürlük 1.080 x 2.160. Corning Gorilla Glass 5, ekranı korumakla görevlendirilmiş.
2915mAh kapasiteli pil ile gelen Pixel 3, kutusundan Android 9.0 Pie yüklü olarak çıkacak. IP68 toz ve su koruması sertifikası, QI kablosuz şarj ve hızlı şarj, Pixel 3'ün dikkat çeken diğer detayları arasında.
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