Google Pixel 3 Tanıtıldı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Korsanlar

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim