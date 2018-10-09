Google Pixel 3 Tanıtıldı!

Google, beklenen telefonlarından Pixel 3'ü bugün, resmi olarak tanıtıldı. İşte Pixel 3, özellikleri ve fazlası...

Google Pixel 3 tanıtıldı

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