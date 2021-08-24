Google'dan Play Store'a Bir İnce Ayar Daha Geliyor!

İster bir Android ister iOS kullanıcısı olun, cihazınıza bir uygulama indirip indirmemeye karar vermeden önce kullanıcı incelemelerine ve puanlarına bakıyor olmalısınız. Google, bu değerlendirmelerin kullanıcılara tam gerçeği yansıtmasını sağlamak için Play Store'a iki ince ayar yapmayı hedefliyor.
Kasım ayından itibaren değerlendirmeleri bulunduğunuz konum temelinde görmeye başlayacaksınız. Örneğin, Türkiye'de bulunuyorsanız, önce Türkiye'den yapılan değerlendirmeleri okuyacak ve Türkiye'deki kullanıcıların uygulama hakkında ne düşündüğünü öğreneceksiniz. Daha sonra, ikinci bir değişiklik daha yapılacak ve yorum yapılan cihazın türü de yorumlarda görünecek. Böylece yorumu okuyan kullanıcılar kendi sistemlerinde olası deneyim beklentilerini görmüş olacaklar.
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