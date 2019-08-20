Google Play Store "Yavaşlatıyor"
Google, Play Store'da sıklıkla rastlanan "zararlı uygulama" sorununun çözmek için çareyi "yavaşlatmakta" buldu!
Android'li telefon ve tabletlerin uygulama mağazası Google Play Store'da biraz derinlere doğru gittiğinizde, zararlı uygulamalara rastlamanız imkansız değil. Google, bu tür uygulamaların mağazaya sızmasını zorlaştırmak için uygulama onaylama sürecini uzatacak.
Bu gelişme, Play Store'da 100'ün üzerinde uygulaması bulunan Choice of Games'in bir blog gönderisiyle ortaya çıktı. Blog yazısına göre Android geliştirici arayüzünden gönderilen uygulamalar, artık üç günlük bir doğrulama süreciyle karşılaşıyorlar. Bu sürenin şimdiye kadar bir gün olduğu belirtiliyor.
Choice of Games, bu durumun Android geliştirici destek sayfasında doğrulandığını söylüyor. Destek sayfasına göre "bazı geliştirici hesaplarından" yüklenen uygulamaların incelenmesi, kullanıcıları korumak için daha uzun sürebiliyor. İncelemenin ne kadar süreceğiyle ilgili bir bilgi, uygulamanın Kontrol panosu (dashboard) sayfasında görüntüleniyor.
"Bazı geliştirici hesapları" ile hangi hesaplardan bahsedildiği açık değil, ancak yeni hesaplarla eski ve güvenilir hesapların farklı yoğunlukta bir incelemeye tabi tutulacağını tahmin edebiliriz. Onlarca oyunu bulunan Choice of Games'in bile üç günlük süreyle karşılaşması, çıtanın yükseleceğini gösteriyor olabilir.
Değişiklik, Play Store kullanıcıları için uygulamaların ve oyunların çok daha güvenli hale gelmesi anlamını taşıyor.
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