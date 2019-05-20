Google, Satın Almalarınızı Gmail Üzerinden İzliyor
Google'ın, satın almalarınızı Gmail'e gelen epostalar üzerinden izlediğini biliyor muydunuz?
Google'ın alışveriş geçmişinizi Gmail'e gönderilen onay epostaları üzerinden takip ettiği biliniyor. Bu sayede Google, kargo takibi gibi çeşitli işlevler sunabiliyor. Yeni olmasa da bu durum ve beraberindeki edişleler, şu sıralar yine gündeme yerleşmiş durumda.
Gmail kullanıcıları, Google'ın buradaki sayfasından son beş senedeki satın almalarını görebiliyorlar. Google'ın sayfada söylediklerine göre satın almalarınızı sadece siz görebiliyorsunuz ve Google, gizliliğinizi koruyor. Ancak listede görünen satın almaları silmeniz çok kolay değil, çünkü herhangi bir girdiyi silmek için ilgili epostayı silmeniz gerekiyor.
Herhangi bir satın almayı silmek için üzerine tıklayıp, "i" düğmesine basmanız ve "bu nereden geliyor?" üzerine tıklamanız gerekiyor. Google, satın almayı Gmail'de bulduysa bunu size söylüyor. Bu noktada kutucuğu kapatabiliyor veya "Epostayı göster" üzerine tıklayarak satın almayla ilgili epostaya gidebiliyorsunuz. Bu epostayı silmeniz, satın almanın listeden kaldırılmasını sağlıyor.
Google, Gmail'deki herhangi bir bilgiyi reklam göstermek için kullanmadığını, buna satın alma sayfasındaki bilgilerin de dahil olduğunu söylüyor.
Çevrimiçi alışveriş için yeni adımlar atan Google, bu sene YouTube üzerinde ürün satın almaya yönelik bir işlev sunacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın