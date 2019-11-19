Google Stadia'ya 10 Yeni Oyun Daha!

Kısa bir süre önce Google Stadia'nın 19 Kasım yayım tarihinde, sadece 12 oyuna sahip olacağı duyurulmuştu ve bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu sayı, bir son dakika gelişmesi ile 22'ye çıkmış durumda. Ayrıca yeni eklenen oyunların oldukça tanıdık oldukları rahatlıkla söylenebilir.
Platformun başlangıç oyunları listesinin aldığı eleştirilerin ardından Google'dan Phil Harrison, Twitter aracılığı ile oyun sayısının neredeyse iki katına çıktığını duyurdu. Bugün ABD'de satışına başlanan hizmet, 22 oyunla kullanıcılarına merhaba dedi. Yeni eklenen isimler ile beraber liste şu şekilde gözüküyor (yeni isimler kalın olarak işaretlendi):
Assassin's Creed Odyssey
Attack on Titan: Final Battle 2
Destiny 2: The Collection (Stadia Pro)
Farming Simulator 2019
Final Fantasy XV
Football Manager 2020
Grid 2019
GYLT
Just Dance 2020
Kine
Metro Exodus
Mortal Kombat 11
NBA 2K20
Rage 2
Red Dead Redemption 2
Rise of the Tomb Raider
Samurai Shodown (Stadia Pro)
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
Thumper
Tomb Raider: Definitive Edition
Trials Rising
Wolfenstein: Youngblood
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