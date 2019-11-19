Google Stadia'ya 10 Yeni Oyun Daha!

Google Stadia'da önemli son dakika gelişmesi: Oyun listesi artık çok daha zengin!

  • Levent Öztürk
Google Stadia'ya 10 Yeni Oyun Daha!

Kısa bir süre önce Google Stadia'nın 19 Kasım yayım tarihinde, sadece 12 oyuna sahip olacağı duyurulmuştu ve bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu sayı, bir son dakika gelişmesi ile 22'ye çıkmış durumda. Ayrıca yeni eklenen oyunların oldukça tanıdık oldukları rahatlıkla söylenebilir.

Platformun başlangıç oyunları listesinin aldığı eleştirilerin ardından Google'dan Phil Harrison, Twitter aracılığı ile oyun sayısının neredeyse iki katına çıktığını duyurdu. Bugün ABD'de satışına başlanan hizmet, 22 oyunla kullanıcılarına merhaba dedi. Yeni eklenen isimler ile beraber liste şu şekilde gözüküyor (yeni isimler kalın olarak işaretlendi):

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV               

Football Manager 2020

Grid 2019

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown (Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Trials Rising       

Wolfenstein: Youngblood      

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