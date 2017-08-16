Google Telefonlar, Doktorumuz Olacak!

Google, yeni ortaklığıyla birlikte, akıllı telefonları teşhis koyabilen bir doktora dönüştürecek!

Google telefonunuz, doktorunuz olacak!

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