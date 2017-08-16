Google Telefonlar, Doktorumuz Olacak!
Google, yeni ortaklığıyla birlikte, akıllı telefonları teşhis koyabilen bir doktora dönüştürecek!
Google, sağlık alanındaki teknolojisini geliştirmek için, sağlık görüntüleme uygulamaları geliştiren bir girişimle iş birliğine başladı.
Seattle'da kurulu olan Senosis adlı şirket, Washington Üniverstesi'nde bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği alanlarında profesörlüğü olan Shewetak Petel tarafından kuruldu. Şirket şu an akıllı telefonlar için sağlık görüntüleme uygulamaları geliştiriyor.
Bu uygulamalar arasında, bebeklerde sarılık teşhisi koyabilen BiliCam adlı bir uygulama bulunuyor. Bu yazılım telefonun kamerası ve flaşını kullanarak kanda bulunan bilirubin (sarılığa sebep olan madde) oranını ölçebiliyor.
Senosis'in diğer bir uygulaması ise HemaApp. Bu uygulama ise kandaki hemoglobin (oksiten taşıyan protein) oranını ölçebilyor. Bu ölçüm ardından kansızlık, besin yetersizliği ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkarın teşhisinde kullanılabiliyor.
Google ve sağlık
GeekWire tarafından yapılan rapora göre Google, Senosis şirketini satın aldı. Site, bilgi kaynağının "ortaklıla yakından ilgili" birileri olduğunu iddia ediyor.
Dünya dijital sağlık hizmetleri alanıdaki en yeni hareket olan bu anlaşma, Google'ın zaten var olan Google Fit, ayrıca ana şirket Alphabet'in geliştirdiği Verily ve Calico girişimlerine yardımcı olacağı düşünülüyor.
Google ayrıca DeepMind yapay zeka projesinin alt bir dalı olan DeepMind Health'i de desteklemeye devam ediyor. Bu girişim de İngiliz Ulusal Sağlık Servisi için Streams adlı tıbbi alarm uygulaması geliştirmişti.
Ali Ruhi Öztürk
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