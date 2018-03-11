Google, Tüm Web'i Hızlandırmak İstiyor!
Google, AMP'yi temel alan bir teknolojiyi tüm web'e getirerek onu daha akıcı hale getirmek istiyor!
- Zeynel A. Öztürk
Google'ın Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) teknolojisi, teknoloji devine göre bir dezavantajla geliyor: AMP, yalnızca onu destekleyen belirli web sitelerinde çalışıyor. Google ise AMP'yi bir web standardı haline getirmek istiyor.
Google'dan David Besbris, The Verge'e yaptığı açıklamada AMP'yi bir standarda dönüştürmeyi hep istediklerini anlattı. AMP'nin ortaya çıkma nedenlerinden bir tanesi, özel makale formatları (Facebook'un Instant Articles'ı gibi) standartların yerini almadan önce, web tabanlı bir çözüm sunmaktı.
Firmanın planladığı teknoloji için henüz herhangi bir isim belirlenmiş değil. Google muhtemelen birkaç standart kurumuyla görüşmek durumunda kalacak ve bu süreç, yıllar alabilir. Bu yüzden Google'ın gerekli adımları atıp, işe başlamış olması önemli.
Tüm bunlar, firmanın AMP üzerindeki çalışmalarını durduracağı anlamına gelmiyor. Google, tüm internetin daha akıcı çalışmasının, onu daha çok insanın kullanmasını sağlayacağının farkında. Bu ise nihayetinde Google'ın kendi faydasına olacak.
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