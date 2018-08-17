Google'a "İlgili Konular" Yeniliği Geliyor!

Google, arama sayfasında yakında yapacağı yenilikle bizlere daha çok "ilgili sonuç" gösterecek.

Google'a "İlgili Konular" Yeniliği Geliyor!
Görsel: Google

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