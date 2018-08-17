Google'a "İlgili Konular" Yeniliği Geliyor!
Google, arama sayfasında yakında yapacağı yenilikle bizlere daha çok "ilgili sonuç" gösterecek.
Google, Android ve Chrome ürünlerinin yanı sıra arama motorunu da haftalık bazda yenilikler ve faydalı fonksiyonlar ile sıkça yeniliyor. Şimdiki yenilik ise bir arama yaptığınızda merak ettiğiniz konu hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmanıza yardım edecek.
Bundan sonra Google aramalarınızda ilk site önerinizin altında birkaç konunun toparlandığını göreceksiniz. Örneğin; görselde de gördüğünüz gibi kuvars ve granit taşları arasındaki farkları araştırdığınızda Google, konuyu birçok yönden ele almanızı sağlayacak. Kuvars ve granit arasında maliyet, avantajlar, ağırlık, dayanıklılık karşılaştırmaları gibi birçok alt konuya ait cevaplara anında ulaşabilmek, Google arama motorunu rakipleri karşısında çok daha pratik yapacak birçok özelliğin arasına giriyor.
Özelliği derhal görmezseniz endişelenmeyin, Google çoğu yenilikte olduğu gibi bu özelliği de kullanıcılarına önümüzdeki haftalarda kademe kademe açmayı planlıyor. Bu özelliğin öncülü olabilecek bir yenilik aslında bir süredir de kullanımdaydı. Google arama önerileri arasına daha önceden yaptığınız bir arama sonrasında sorabileceğinizi tahmin ettiği bir soruyu da ekleyebiliyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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