Google'dan Çocuk İstismarına Karşı Yeni AI

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar