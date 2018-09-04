Google'dan Çocuk İstismarına Karşı Yeni AI
Google, çocuk istismarına karşı geliştirdiği yeni yapay zeka aracını tanıttı!
Google, kuruluşların çocuklara yönelik cinsel istismar malzemesi (CSAM) ile çevrimiçi mücadele etmelerine yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracı geliştirdiğini duyurdu. Yeni yapay zeka, görüntü işleme için derin sinir ağlarını kullanmakta.
Web devi, aracın İçerik Güvenliği API'sı aracılığıyla STK'lere ve sektör ortaklarına ücretsiz olarak sunulacağını söyledi. API'yi anlatan Susie Hargreaves OBE, CEO, İnternet İzleme Vakfı, şunları ekledi:
"Biz ve özellikle uzman analistlerimiz, daha önce yasadışı olarak işaretlenmemiş olan görüntüleri hedefleyerek, insan uzmanlarımızın materyalleri daha büyük bir ölçekte gözden geçirmelerine ve suçluları takip etmelerine yardımcı olabilecek yapay bir zeka aracının geliştirilmesinden heyecan duyuyoruz. Bu yeni teknolojiyi paylaşarak, görüntülerin tanımlanması hızlandırılabilir, bu da interneti hem kurtulanlar hem de kullanıcılar için daha güvenli bir yer haline getirebilir. "
Google'ın söylediğine göre, CSAM'i çevrimiçi olarak tanımlama süreci yeni araçla önemli ölçüde hızlandırıldı. Firma, bir kontrolcünün aynı süre içinde %700 daha fazla CSAM içeriği bulmasına ve harekete geçmesine yardımcı olabileceğini, başka bir deyişle içerikte tek parça kontrol etmek için gereken sürede, yedi parçanın yerine kontrol edilebileceğini veya 100 adet kontrol etmek için gereken süre içinde 700 adet kontrol edilebileceğini belirtiyor.
Levent Öztürk
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