Google'ın Go Uygulamasına Sesli Okuma İşlevi
Google'ın Go arama uygulaması, artık interneti size "okuyabiliyor"!
Google, arama uygulamasının hafif sürümü Go için yeni bir işlev sunmaya başladı: Web sitelerini metinden konuşmaya çevirme.
Yeni işlev, Google'a göre internet sayfalarını gelişmekte olan ülkelerde daha erişilebilir hale getiriyor. Yapay zekadan yardım alan işlev, 2G bağlantısıyla çalışabiliyor. Bu sayede internet bağlantısının pahalı olduğu bölgeler, internet içeriğine daha kolay ulaşabiliyorlar.
Go girişimi "sonraki 1 milyar internet kullanıcısını" elde etmek amacı ve iddiasıyla geçen sene Hindistan ve Endonezya'da başlatılmıştı. Google'ın blog gönderisinde de belirttiği üzere Hindistan, dünyanın en büyük ikinci internet nüfusuna sahip ve her sene 40 milyon yeni kullanıcı internete bağlanıyor (doğru duydunuz). Dolayısıyla Google, ülkede büyük bir potansiyel görüyor.
Google'a göre metinden konuşmaya çevirme işlevi, interneti hem daha erişilebilir yapacak, hem de metin kullanmayanların işine yarayacak. Wall Street Journal'ın geçen seneki bir raporu, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların yazmak veya okumak yerine sesli mesajları ve görüntüleri paylaştığını söylemişti. Konuşma algılamayla internette gezinmek mümkün ancak yeni metinden konuşmaya işleviyle birlikte bulunan içerikleri tüketmek daha kolay olacak.
28 dilde sunulan yeni işlev, Google'ın asıl arama uygulamasında (maalesef) sunulmayacak gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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