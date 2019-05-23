Google'ın Mobil Arama Sayfası Yenilendi

Google, arama sonuçları sayfasında bazı önemli değişiklikler yaptı. İşte yeni Google ve sundukları...

Google'ın Mobil Arama Sayfası Yenilendi

Google, telefondaki arama sonuçları sayfasındaki düzen değişikliğini bugünden itibaren kullanıma açıyor.

Telefonda arama yaptığınızda artık her bir "kartın" üzerinde web sitesinin adını ve simgesini göreceksiniz. Google'ın size göstermek istediği "faydalı" bir reklam varsa, bunu kalın bir reklam etiketiyle ve web adresiyle göreceksiniz. Yeni tasarım, sinema bileti alma ve podcast çalma gibi yeni işlevleri de sonuç sayfasına getiriyor.

Değişikliklerle Google, sonuçların nereden geldiğini daha kolay görmenizi sağlamayı umuyor. Mobil platformlara gelen bu değişikliğin yakın gelecekte masaüstüne de gelmesi beklenebilir. Bu değişiklikler, firmanın I/O geliştirici etkinliğinde bahsettiği daha büyük yeniliklerin bir parçası olabilir. Firmanın bilgisayar görüşü ve artırılmış gerçekliği arama sayfalarına taşımak istediğini etkinlikte öğrenmiştik.

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