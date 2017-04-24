Google'ın Pixel Telefonlarında Bir Garip Sorun!
Bazı Pixel kullanıcıları yazılı mesaj, arama geçmişi ve uygulamaların yedeklerinde ulaşamıyor.
Bazı Google Pixel sahipleri sunuculara veri yedekleme konusunda sorun yaşıyor. Google'ın destek forumlarındaki şikayetler aylar öncesine kadar uzanıyor, bazı kullanıcılar ise sorunun Pixel ve Pixel XL'nin Ekim 2016'da piyasaya sürülmesinden sonra başladığını söylüyor.
Android Police'in yayınladığı habere göre, sorun bir ya da birden fazla çeşit verinin Google sunucularına yedeklenmesini engelliyor. Çoğu durumda bunlar yazılı mesaj, arama geçmişi ve uygulama verilerini etkiliyor, ancak bazı kullanıcılar birden çok ve farklı verilerin aynı anda yedekleme hatası verdiğini bildiriyor. Nadir de olsa hiç bir verinin yedeklenemediği de oluyor.
Eğer Pixel veya Pixel XL kullanıyorsanız, Backup (yedekleme) ayarlarına ulaşarak cihazınızın verileri düzgün şekilde yedeklediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer bazı kategorilerde "waiting for backup / yedekleme için bekleniyor" yazarken diğerlerinde "last sync / en son senk. tarihi" yazıyorsa bu sorundan siz de etkilenmiş olabilirsiniz. Eğer durum buysa hata düzeltilene kadar alternatif bir yedekleme yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz.
Ayrıca sorunuzu Google'ın destek forumlarında da paylaşabilir ve çözümün daha hızlı varması için katkıda bulunabilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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