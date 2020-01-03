Google'ın Yapay Zekasından Kanser Algılama Başarısı

Google'ın 2014'te satın aldığı İngiltere merkezli DeepMind, bir süredir meme kanserinin teşhisine odaklanıyor. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olan meme kanserinin teşhisi, yanlış pozitifler (kanser olmadığı halde kanser teşhisi konulması) nedeniyle zor.
DeepMind'ın geliştirdiği yapay zeka modeli, daha az yanlış pozitif ve yanlış negatif (kanser olduğu halde fark edilmemesi) ile teşhis koymaya olanak tanıyor. Firma, yapay zekayı ABD ve İngiltere'deki hastaların kimlik bilgisi içermeyen verisiyle eğitti. Bu sayede ABD'de yanlış pozitifler yüzde 5,7 azalırken yanlış negatiflerde yüzde 9,4'lük bir düşüş gözlendi.
İlginç biçimde İngiltere'deki isabet oranında daha kısıtlı bir isabet artışı gözlendi. Ülkeye ait verilerde yanlış pozitifler yüzde 1,2 ve yanlış negatifler yüzde 2,7 iyileşti. Buradan ABD'deki algılama sisteminin İngiltere'deki şu anki sisteme göre daha düşük bir isabete sahip olduğu anlaşılıyor.
Hastaların geçmişine ve daha önceki mamogramlarına erişimi olan insan uzmanların aksine yapay zeka, her hastanın sadece en son mamogramına erişim sağlayabildi. Yapay zeka buna rağmen insanlardan daha yüksek bir isabet oranı sağladı.
Yapay zekayı geliştirenler, araştırmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu ve yaygın olarak kullanılması için daha çok araştırmanın ve ortak çalışmanın yapılması gerektiğini vurguluyor.
DeepMind daha önce göz hastalıklarını, çocuklarda böbrek hastalıklarını algılamak gibi tıbbi amaçlar için daha önce de kullanmıştı. Ancak DeepMind ile ilgili bazı tartışmalar da var. 2017'de İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi'nin DeepMind ile yasalara uygun olmayan bir biçimde veri paylaştığı, firmanın doğrudan rızası olmayan 1,6 milyon hastanın verisine eriştiği ortaya çıkmıştı.
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