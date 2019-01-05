Hacker'lar 11 Eylül Dokümanlarını Paylaşabilir
Büyük saldırıları ile tanınan bir hacker grubu, bu sefer ellerindeki "11 Eylül dokümanları" karşılığında fidye istedi!
Bir grup hacker, yakın zamanda 9 Eylül'e ait çalınmış yasal dokümanları ortaya sürebilir. Hackerlar, fidyelerinin karşılanmadığı durumda tarihin en büyük belge sızıntısına imza atacaklarını öne sürüyor.
Belge sızıntısı iddiasının arkasındaki grup ise görünüşe göre ciddiye alınacak cinsten. Dark Overlord ismiyle bilinen hacker grubu, yayınlanma tarihinden önce bir Netflix dizisi olan Orange is the New Black'in tüm bir sezonunu sızdırmış ve Londra merkezli bir plastik cerrahi kliniğine de siber saldırı girişiminde bulunmuşlardı. Şimdi ise aynı grup, fidye şartlarıının karşılanmaması hâlinde 11 Eylül terör saldırılarına dair ele geçirdikleri dokümanları "KickAss" isimli bir "karanlık web forumu" üzerinde satılığa çıkarmak ile tehdit ediyor.
Pastebin üzerindeki bir gönderisinde Dark Overworld adına açıklamada bulunan bir kaynak, fidye şartlarının karşılanmaması durumunda dokümanları belirli bir ücret karşılığında satılığıa çıkarılacağını duyurarak; "Paylaşacağımız şey, gerçeğin ta kendisi. Bunlar, yakın geçmişteki en büyük olaylardan birine dair gerçekler. Bu olaya dair birçok şey, gözlerden saklandı ve olayın hakkında cevap bekleyen birçok soru var. Dünya'ya sunacağımız şey, bizim gibi en prestijli hack organizasyonlarından birinin ele geçirdiği skandal nitelikteki materyaller." cümleleri ile ellerindeki dokümanların önemini vurguladı. Eğer grup, iddiasında haklı ise bu satış birçok terörist organizasyonun yanı sıra ABD'nin rakibi olan Rusya ve Çin gibi süpergüçlerin ilgisini de çekecektir.
Grup ayrıca 2018 yılının Nisan ayında hacklenen küresel sigorta firması Hiscox'a yönelik siber saldırıyı da üstlendi ve açıklamada ayrıca 11 Eylül'e dair belgeleri ele geçirmek için yapılan saldırılar da üstlenildi. Dark Overlord'un öne sürdüğü verilere göre saldırı hakkında 18.000 ayrı doküman bulunuyor ve grup, dokümanların gerçekliklerinin ispatlanması için ele geçirilen bazı dokümanları yayınladığını da açıkladı.
Söz konusu dokümanların varlığı ve 11 Eylül saldırılarına ne kadar ışık tutabileceği tartışma konusu ve bu durumun bir fidye saldırısı göz önüne alındığında satış yapılana kadar bu konuda daha fazla verinin ortaya çıkmayacağı söylenilebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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