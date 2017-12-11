Hack'lenmek İsteyenlere 7 Tavsiye!
Facebook veya diğer sosyal ağlardaki hesaplarınızın hack'lenmesi gibi garip bir hayaliniz varsa, bunları sakın yapmayın!
Facebook, Instagram, Snapchat hesabınızın veya önemli hesaplarınızdan herhangi birinin hack'lenmesini mi istiyorsunuz? Bunun için yapmanız gerekenler çok kolay - sadece oturup aynı şeyleri yapmaya devam etmeniz yeterli.
Ancak hack'lenmek için daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa, aşağıdaki tavsiyelerimizi gözden geçirmenizi öneriyoruz.
1. Güçlü Bir Parola Kullanmayın
Hesabınıza girmeye çalışan birinin işini kolaylaştırmanın en kestirme yolu, zayıf bir parola kullanmak. İnsanlar veya makineler tarafından tahmin etmesi kolay bir parola, hesabınızı kısa sürede saldırganın kontrolüne verebilir.
Kısa parolalar, sözlükteki tek bir sözcüğü kullanıp rakamları ve sembolleri kullanmamak gibi alışkanlıklarınız varsa, hack'lenmeye hazırsınız demektir.
2. İki Adımlı Doğrulamayı Etkinleştirmeyin
İki adımlı doğrulamayı (2FA) bugüne dek duymuş olmalısınız, hatta duymaktan bıkmış olabilirsiniz. İşlevin bu kadar sık anılması sizin iyiliğiniz için. Authy, LastPass Authenticator gibi iki adımlı doğrulama uygulamalarının kurulumu 10 dakikayı geçmiyor. Bu süre size uzun gelmesin. Ele geçen hesabınızı geri getirmek saatlerinizi alabilir, tabi geri alabilirseniz.
3. Bütün Bağlantılara Tıklayın
Renkli, bazen alt çizgili olan bağlantılar ne kadar eğlenceliler, öyle değil mi? Sizi web'in müthiş noktalarına ulaştıran bağlantılara istisnasız tıklamadan edemiyorsunuz. Epostalarda bulunan bağlantılara, sosyal ağlardaki rastgele gönderilerde gördüğünüz bağlantılara, yabancılardan gelen bağlantılara, açılır pencerelerdeki bağlantılara özenle tıklıyorsunuz.
Açılan penceredeki kutucuğa Facebook parolanızı da yazarsanız, hacker'ları pek mutlu edecek görevinizi tamamladınız demektir!
4. "Parolamı hatırla" Kutucuğunu İşaretlemeyin ve Çıkış Yapmayın
Sitelere oturum açarken görünen "Beni hatırla" kutucuğunu her zaman işaretliyorsunuz. Bir daha parola yazmakla uğraşmak istemiyorsunuz, ne de olsa bir parola yöneticiniz yok ve parolayı her an unutabilirsiniz.
Bunu evinizdeki PC'nizde yapıyorsanız sorun olmayabilir ancak internet kafede, okulda veya arkadaşınızın evinde yapıyorsanız tekrar düşünün. Parolanızı hatırlayan bir site, hesabınızın tüm kontrolünü kolayca bir başkasına bırakabilir.
5. Eposta Hesabınızın Güvenliğini Ciddiye Almayın
Hesaplarınızın neredeyse hepsi eposta hesabınıza bağlı olduğundan eposta hesabınızı ele geçiren bir hacker, diğerlerini de kolayca kendi üzerine alabilir. Bu noktada diğer hizmetlerde kullandığınız iki aşamalı doğrulama bile işe yaramayabilir.
Eposta hesabınız için iki aşamalı doğrulamayı kullanmıyorsanız, güvenlik sorularınızın cevapları başkaları tarafından tahmin edilebilir ise, Google'ın ne işe yaradığı belirsiz güvenlik tavsiyelerinden kaçıyorsanız, hiç tasalanmayın. Yakında hesabınızın bir sahibi daha olacak.
6. Uygulama Sayısını Kısıtlamayın
Uygulamaları sosyal ağlarınızla bağlamak güzel bir şey ve güvenlik açısından sizce hiçbir riski yok. Oynadığınız her Facebook oyunu, kişilerinize, doğum gününüze, iş geçmişinize, kan grubunuza ve fazlasına ulaşabiliyor. Ne kadar uygulamayı hesabınızla bağlarsanız o kadar iyi - hesabınız uygulama bağladıkça daha da kusursuzlaşıyor.
Hangi izni isterse istesin, her şeyi kabul etmek böyle bir şey olsa gerek!
7. Tehlike Sinyallerine Dikkat Etmeyin
Garip hesapları kendiliğinden takip etmeye başlamanız sizde tehlike çanlarını çaldırmıyor. Belki de Instagram, yeni kişiler keşfetmenizi istiyordur? Eposta adresinize gelen sıfırlama postaları da hiç şüpheli görünmüyor. Hesabınızdan paylaşılan garip şeyleri gören arkadaşlarınız için endişeleniyorsunuz, çünkü halüsinasyon görüyorlar!
Hesabınızı koruma altına almayı küçük görmeyin. Bir sorunu başından yakalamak, saldırganı zamanında durdurmanızı sağlayabilir. Şüpheli bir durumla karşı karşıya kaldığınızda parolanızı değiştirmenizde hiç sakınca yok. Ancak bunu yaparken PC'nizin temiz olmasına ve adresi adres satırına kendiniz yazmaya çok dikkat edin.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Kendi ipini kendin çek gibi uyarıcı bir haber olmuş! Şimdiye kadar güvenlik için hep şunu bunu yapma diye sıralandı belki tersi işe yarar(mı). Sret Tersin Tersidir belki daha iyi anlaşılır.
Güzel bir dille anlatmışsınız. Bizim insanımız bundan anlar. :)