Hack'lenmek İsteyenlere 7 Tavsiye!

Facebook veya diğer sosyal ağlardaki hesaplarınızın hack'lenmesi gibi garip bir hayaliniz varsa, bunları sakın yapmayın!

Bunları Yapıyorsanız, Hack'lenmeyi Bekleyin!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Kendi ipini kendin çek gibi uyarıcı bir haber olmuş! Şimdiye kadar güvenlik için hep şunu bunu yapma diye sıralandı belki tersi işe yarar(mı). Sret Tersin Tersidir belki daha iyi anlaşılır.

Güzel bir dille anlatmışsınız. Bizim insanımız bundan anlar. :)

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