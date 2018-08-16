Hayat Kurtaran Cihazlar Hack'lenebiliyor

Araştırmacılar, implant cihazların hack'lendiğinde ölümcül olabileceğini gösterdi!

Hayat Kurtarıcı Cihazlar Hack'lenebiliyor

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