Hayatları Kolaylaştıran Akıllı Bileklik: Xiaomi Mi Band 4 İnceleme

Akıllı bileklikler hayatı kolaylaştırıyor ve sağlık uygulamaları ile beraber daha sağlıklı bir hayatın kapısını aralıyor. Peki, bunlardan Xiaomi Mi Band 4 akıllı bilekliği nasıl, fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? İşte Xiaomi Mi Band 4 incelemesi.