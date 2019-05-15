Hikaye Çılgınlığına Spotify da Katılıyor
Snapchat ile başlayan çılgınlık, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook'tan sonra şimdi de Spotify'a sıçrıyor.
- Ercan Uğurlu
Snapchat'in önayak olduğu Hikaye özelliği, hemen hemen tüm popüler sosyal medya platformlarına sıçramış durumda. WhatsApp, Instagram ve Facebook'la genişleyen bu yeni "medya akımı", bu kez de Spotify yolunda.
Evet, Spotify da Hikayeler özelliğini kendi platformuna aktarıyor. Spotify için Storyline adı verilen bu özellik, şimdilik test aşamasında. Storyline'ı, diğer platformlarda kullanılan Hikayeler özelliğinden ayıran yanı, burada yapılan paylaşımların kullanıcılara değil, sanatçılara ait olması. Sanatçılar, Storyline yoluyla Spotify üzerinden dinleyiciler ile daha fazla etkileşim kurabilecek.
Storyline, şimdilik test aşamasında ve özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir bilgi şimdilik yok.
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