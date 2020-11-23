Hometech, ALFA550i Dizüstü Bilgisayarla Stil ve Gücü Bir Araya Getiriyor

Performansının yanı sıra ayrıcalıklı bir ürün deneyimi sunan Hometech ALFA55Oi, hem eğlence hem de üretkenlik arayan kullanıcıların vazgeçilmezi olmaya aday.

Hometech ALFA550i Stil ve Gücü Bir Araya Getiriyor

Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden Hometech, ALFA 550i dizüstü bilgisayarla stil ve gücü bir arada sunuyor. İnce ve zarif tasarımın Gunmetal Gri renkle sentezlendiği notebook, 15,6 inçlik mükemmel parlaklıktaki IPS LED ekranla birlikte sıra dışı bir deneyim vaat ediyor.

1920x1080 piksel ile Full HD çözünürlüğe sahip olan bu ekran, hem oyun hem de grafik uygulamalarında görsel deneyimi keyifli bir hale getiriyor.

Gücünü yeni nesil Intel® Core™ i5 (5257U) işlemciden alan ALFA 550i, yüksek veri işleme kapasitesiyle birlikte kullanıcıların yaratıcılık ve performansa ihtiyaç duyduğu her an isteklerine cevap verebilecek bir teknolojiyle donatılmış olarak karşınıza çıkıyor.  

Geleneksel harddisklerin yerini alan hızlı veri okuma ve yazma teknolojisi SSD, ALFA 550i'nin kalbinde yer alıyor ve 256 GB'lık depolama alanı sunuyor. SSD teknolojisi sayesinde ALFA 550i, yüksek performanslı bir Windows 10 deneyimi yaşatıyor.

Dizüstü bilgisayarlarda şüphesiz en önemli konuların başında ihtiyaç duyulan uzun şarj süreleri geliyor. Hometech, ALFA 550i'de kullandığı 5000 mAh'lik 7.6v gücündeki bataryasıyla tatminkâr bir şarj süresine sahip. 

ALFA 550i'nin diğer özellikleri arasında 4 GB RAM, 2.0 MP'lik ön kamera, USB 3.0 hızlı veri bağlantısı, Ethernet Portu, Bluetooth, Wi-Fi bağlantı özelliğini bir arada sunuyor.

Teknolojiyi ulaşılabilir kılmayı hedefleyen Hometech'in yüksek performans arayanlar için ürettiği ALFA550i, 4.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

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