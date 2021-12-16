Honda Otomobiller, Yol Durumunu Kameralarla İzleyip Raporlayacak!

Gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiricilerinin karşılaştığı zorluklardan biri, yol altyapısının son derece değişken kalitesi. Örneğin, şerit takip yardımı gibi aktif özellikleri kullanan bir aracın, yol çizgileri net olduğunda doğru çalışması mümkün, ancak ortada hiç çizgi yoksa veya çizgiler çok belirsiz hale geldiyse, epey zorlanacağı hatta işe yaramayacağı da belli. Honda, bir süredir Honda Algılama sistemlerini kullanarak bu sorunu çözmeye çalışıyordu ve şimdi bu konuda bir şeyler yapmak için bir adım daha ileri gidiyor.
Japon devi, yaptığı duyuruda yol çizgilerinin ve işaretlerinin araç kameraları tarafından toplanan fotoğraflarını ve videolarını çeken, bu görüntüleri veya görüntüleri GPS verileriyle eşleştiren ve bunları yerel yönetimlerin kullanımına sunan bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Honda Yol Durumu İzleme Programı Ohio Ulaştırma Bakanlığı ile bir ortaklığın parçası olarak 2022'nin başlarında başlıyor.
Yol durumu izleme programının nasıl çalıştığı, bir YouTube videosunda paylaşıldı. İşte o video:
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