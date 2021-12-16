Honda Otomobiller, Yol Durumunu Kameralarla İzleyip Raporlayacak!

Honda, yol durumunu araca dahil edilen kameralarla izleyip raporlayacak yeni ve gelişmiş bir sistemin denemelerini yapıyor!

Honda modellerine yeni özellik

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