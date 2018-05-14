Honor 10 Hakkında Tüm Bilinenler
Yarın resmi olarak tanıtılacak olan ve CHIP Online olarak bu tanıtıma yerinde tanıklık edeceğimiz Honor 10 hakkında bildiğimiz her şey!
15 Mayıs'ta, yani yarın Londra'da resmi olarak tanıtılacak olan Honor 10 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ama bu bekleyiş sırasında, telefon hakkında pek çok dedikodu ortaya atıldı. Bu dedikodular, Honor 10'un nasıl bir telefon olacağı hakkında önemli ipuçları da veriyor. Buna ek olarak, Honor'un geçtiğimiz günlerde Çin piyasası için sunduğu benzer bir model de pek çok ipucu içeriyor.
Öncelikle, davetiyede geçen "AI" kısaltması, bizi yapay zeka destekli bir kameranın beklediğini gösteriyor. Bu kamera, örneğin evcil bir hayvana, karlı bir ortama ya da sahile doğru tutulduğunda, karşısındaki sahneyi anlayabilecek ve ona uygun ayarları otomatik olarak yapacak.
Yine aynı davetiye, telefonun kenarsız bir ön yüz - ekran ile geleceğini söylüyor. Tabii ki son zamanların modası olan üst çentik de telefondaki yerini alacak.
WinFuture tarafından ortaya atılan iddia, Honor 10'un bir çok farklı renk seçeneği ile geleceğini söylüyor.
Neyse ki tüm bu iddiaların ne kadar gerçek olduğunu ve telefonun tüm teknik detaylarını yarın öğreneceğiz. Biz de, CHIP Online ekibi olarak Londra'da olacağız ve tanıtımın her dakikasını sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın