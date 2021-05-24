Honor Band 6 İncelemesi

Eğer şu sıralar uygun fiyatlı bir akıllı bileklik ve fitness takipçisi arıyorsanız piyasaya model bolluğu yer alıyor ve bunlar arasına yenileri de ekleniyor. Kısa bir süre önce incelediğimiz Huawei Band 6'dan sonra bu kez de Honor Band 6 piyasaya çıktı ve bu alandaki yelpazeyi genişletti. Her 2 akıllı bileklik de elbette birbirine yakın özellikler içeriyor, ancak bazı noktalarda ayrılıyor. Buna tasarım da dahil diyebiliriz.
2019 yılında tanıtılan Honor Band 5'in devamı niteliğinde olan Honor Band 6, öte yandan Xiaomi Mi Band 6, Amazfit Band 5 ve Samsung Galaxy Fit 2 gibi akıllı bilekliklerle de rekabet edecek. Peki, Honor Band 6'nın özellikleri neler? Gelin şimdi hep birlikte yakından bakalım.
Honor Band 6 Tasarım ve Ekran
Az önce de söylediğimiz gibi Honor Band 6 tasarım açısından kısa süre önce incelediğimiz Huawei Band 6'ya fazlasıyla benziyor, ancak birtakım noktalarda farklılıklar yaratılmış. Bilekliğin sol kenarında HONOR logosu yer alırken, sağ taraftaki tuş da kırmızı bir şeritle renklendirilmiş. Bunun dışında 2 bilekliğin hemen hemen aynı olduğunu söylemek zor değil. Zaten yazılım olarak da yine Huawei Sağlık uygulamasını kullanıyorsunuz.
Elimizde siyah renkli modeliyle bulunan Band 6, ayrıca gri ve pembe renk seçenekleriyle de bulunabiliyor. Satın aldığınız renge göre çok sayıda arayüz seçeneği ile birlikte bilekliğin tasarımı ekran ile bütün hale getirebiliyorsunuz. Çok sayıda arayüz seçeneğini yazılımda bulabileceğiniz gibi, telefonunuzdaki fotoğrafınızı da arayüz ekranı olarak atayabileceğinizi de söyleyelim.
Honor Band 6'nın ekranı 1.47 inç büyüklüğünde AMOLED panelden oluşuyor. 194x368 piksel çözünürlüğündeki ekran, gayet iyi seviyede görüntü üretiyor ve arayüzde dolaşırken de akıcı bir kullanım sağlıyor.
Honor Band 6 Özellikleri ve Performansı
Honor Band 6, tıpkı selefi gibi adım izleme, nabız takibi ve uyku analizi gibi temel özellikleri kullansa da, bunu bir adım öteye götüren bir bileklik. Günlük aktivite için kullanabiliyor ve hakkınızda toplanan tüm verileri yazılım üzerinde bir arada rapor halinde görebiliyorsunuz.
Bileklikte toplamda 10 adet egzersiz modu yer alıyor ve bunlar yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, aletli ve aletsiz egzersiz şeklinde kategorileniyor. Egzersiz profillerinin sınırlı tutulduğunu söylemek zor değil. Koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme, kürek ve eliptik dışında diğer egzersizler için "Diğer" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Egzersize başladıktan sonra saat size bilgilendirmelerde bulunuyor ve sonrasında da raporlarla nasıl bir yol kat ettiğinizi görebiliyorsunuz.
Bileklikte yer alan optik kalp ritim sensörü 7/24 nabız takibi yaparak, hareketsiz olduğunuz durumlarda sizi harekete geçmeye teşvik edebiliyor. Öte yandan stres seviyenizi ölçümleyebiliyor ve elbette uyku takibinde de bulunuyor. TruSleep algoritması ile beraber derin uyku, hafif uyku, REM uykusu ve şekerleme gibi süreleri ölçümleyebilen bileklik, böylece uyku kalitesini artırmak adına size önerilerde bulunabiliyor. Bunlar zaten artık aşina olduğumuz özellikler. Ancak uyku takibinin gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu alanda en iyi ölçümü ve anlaşılabilir raporu Huawei ve Honor cihazlarının sağladığını söylemek yanlış olmayacaktır.
SpO2 olarak da bilinen kan oksijen seviyesini de takip edebilen Honor Band 6, böylece sağlığınızla ilgili farkında olmadığınız bir sorun var ise, size fikir sahibi olmanız için gerekli ipucunu da veriyor. Ölçtüğünüzde bu değer yüzde 90 ve üzeri ise sağlıklı olduğunuza kanaat getirebilirsiniz. Bu sonucun daha aşağı çıkması durumunda ise biraz dinlenmeniz ya da doktora görünmeniz tavsiye ediliyor.
Honor Band 6 Pil Ömrü Nasıl?
Honor Band 6'nın pil ömrü ise oldukça uzun. Bilekliği ortalama 10 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Daha hafif kullanımlardaysa bu süreyi 14 güne kadar uzatabiliyorsunuz. Elbette pil süresi tamamen kullanımınıza bağlı. Ekran açık kalma süresine, parlaklığına ve ne kadar egzersiz yaptığınıza bağlı olarak değişiyor. Şarj süresi ise oldukça kısa. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 güne kadar kullanım sağlaması da bilekliğe önemli avantaj katıyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirdiğimizde Honor Band 6'nın iyi özelliklere sahip bir akıllı bileklik olduğunu söylemek elbette zor değil. Ancak önünde Huawei muadili de dahil olmak üzere çok sayıda rakibi yer alıyor. Giriş seviyesi bir akıllı bileklik olarak değerlendirilebilir, ancak daha geniş egzersiz programı arıyorsanız diğer modelleri de değerlendirmenizde fayda olduğu da açık.
CHIP Online Notu: %80
+ Konforlu taarım
+ Geniş ekran
+ Yetenekli uyku takibi
+ SpO2 takibi
+ 50 metreye kadar suya dayanıklı
+ Uzun pil ömrü
- Sınırlı egzersiz profili
- Dahili GPS yok
Teknik Detaylar
- Ekran 1.47 inç AMOLED
- Çözünürlük 194x368
- Pil Ömrü 14 güne kadar
- Batarya 180 mAh
- Şarj Süresi 100 dakika
- Su Koruması 50 m.
- Uyumluluk Android, iOS
- Bağlantılar 2.4 GHz, Bluetooth 5, BLE
- Boyutlar 43 x 25 x 11 mm
- Ağırlık 18 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın