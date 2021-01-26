HONOR Yeni Akıllı Telefonu HONOR V40'ı Tanıttı! İşte Özellikleri!

HONOR, bağımsız bir şirket olarak gerçekleştirdiği online "Sense the Future" (Geleceği Hisset) etkinliğinde yeni akıllı telefonu HONOR V40'ı tanıttı. Etkinlikte aynı zamanda HONOR'un 2021 yeni marka stratejisi de duyuruldu.