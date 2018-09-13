Huawei, Apple'a Teşekkür Mesajı Yayınladı

Huawei, Apple'ın 12 Eylül şovu karşısında boş durmadı, teknoloji devine yayınladığı mesajla taş attı!

Huawei, Apple'a Teşekkür Mesajı Yayınladı!

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