Huawei, Apple'a Teşekkür Mesajı Yayınladı
Huawei, Apple'ın 12 Eylül şovu karşısında boş durmadı, teknoloji devine yayınladığı mesajla taş attı!
Apple, nihayet yeni nesil iPhone'larını tanıttı ve etkinlik teknoloji gündemini adeta esir aldı. Fakat Apple'dan spot ışıklarını çalmak isteyen birileri var gibi görünüyor: Huawei Mobile, Apple'a Twitter üzerinden yayınladığı mesajıyla taş atmaktan geri durmadı.
Huawei, mesajında "Her şeyi aynı bıraktığınız için teşekkür ederiz. Londra'da görüşmek üzere." sözleri ile Cupertinolu devin önceki seneye göre yeni bir şey sunmadığını açıkça söyleyerek taş attı. Tweet'te ve ekteki videoda ise Apple'a işaret eden herhangi bir ibare yok, ancak bu ifadelerin Apple'ı hedef aldığı gün gibi açık.
Bunun Huawei'nin kendi Mate 20 tanıtım etkinliği için Apple'In popülaritesinden faydalanma çabası olarak yorumlamak yanlış olmayacaktır. Mate 20, 16 Ekim'de Londra'da özel bir etkinlikle tanıtılacak. Çinli teknoloji devi, Mate 20'yi yakın zamanda tanıttığı Kirin 980 işlemcisi ile donatacak. Bu işlemci, "Çift Nöral İşlemci Ünitesi"ne sahip.
Huawei bu tweeti ile Apple karşısında güçlü bir imaj gösterisinde bulunma çabasında. Zira Çinli dev, dünya genelindeki satışlarda Apple'ın elinden ikinciliği yakın zamanda almıştı. Huawei'nin yeni hedefi ise birinciliği elinde tutan Samsung'u tahtından etmek.
Bunun yanında Huawei, ABD pazarına girmekte zorluk çekiyor. Huawei, Amerika'nın iki büyük operatörü tarafından reddedilmişti. Uzun uğraşlarına rağmen Amerika'da yasaklarla dahi karşılaşan dev şirketin Amerika'daki planlarına şimdilik ara verdiği söylenebilir. Buna rağmen Huawei'nin önümüzdeki yıllarda yapacağı hamleler merakla bekleniyor.
Huawei'nin Apple'ı hedef alan tweet'ine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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