Trump, Huawei ve ZTE Kullanımını Yasakladı!
ABD Başkanı Donald Trump, hükümete bağlı çalışanlar için Huawei ve ZTE telefonların kullanımına yasak getirdi!
ABD ile Çin arasında bir süredir teknoloji ve özellikle akıllı telefon konusunda gerilim yaşanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD askeri üslerinde Huawei ve ZTE telefonların satılmasını yasaklayan Pentagon, bunun sebebini askeri üslerin hareketlerini ve iletişimlerini izlemesinden çekindiğine bağlamıştı.
ZTE tarafına ilişkin ise özellikle ABD siyasetçilerinin tavrı oldukça sert. Yine geçtiğimiz haziran ayında İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Başkan Yardımcısı Senatör Mark Warner ve komitenin Cumhuriyetçi üyesi Marco Rubio tarafından direkt olarak Donald Trump'a bununla ilgili bir mektup yazılmış ve ZTE'nin yasaklanmasını istedikleri iletilmişti.
Tüm bunların neticesinde Başkan Trump'tan da hareket çok gecikmedi ve Huawei ile ZTE akıllı telefonlarının, ABD hükümeti çalışanı veya hükümet ile iş birliği içinde olan kişiler tarafından kullanımına yasak getirdi. Trump, bu konuyla ilgili olarak Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı ve yasa böylece yürürlüğe girdi.
Konuyla ilgili olarak Huawei'den bir sözcü ise, Huawei'nin ABD hükümetinin güvenlik konusundaki kaygısını anladığını ve güvenlik için hedeflerini desteklediğini söyleyerek, Amerikan halkının en iyi akıllı cihaz seçeneklerine erişimi hak ettiğine ve bunun gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
Ercan Uğurlu
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