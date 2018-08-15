Trump, Huawei ve ZTE Kullanımını Yasakladı!

ABD Başkanı Donald Trump, hükümete bağlı çalışanlar için Huawei ve ZTE telefonların kullanımına yasak getirdi!

Trump, Huawei ve ZTE kullanımını yasakladı!

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