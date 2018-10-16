Huawei Mate 20 Tanıtıldı, İşte Tüm Sundukları!

Merakla beklenen Huawei Mate 20 tanıtıldı, işte tüm özellikleri!

Huawei Mate 20 Tanıtıldı, İşte Tüm Sundukları!

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