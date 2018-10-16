Huawei Mate 20 Tanıtıldı, İşte Tüm Sundukları!
Merakla beklenen Huawei Mate 20 tanıtıldı, işte tüm özellikleri!
Huawei, Londra'dai büyük etkinliğinde Mate serisinin yeni üyeleri Mate 20'yi ve Mate 20 Pro'yu tanıttı. İkilinin "büyük" ekranlı olan modeli Mate 20, 6,5 inç'lik 2444x1080 LCD ekranla ve sıra dışı 18,7:9 ekran oranıyla geliyor.
Mate 20'nin çentiği, piyasadaki telefonlarda bulunan çentiklere göre oldukça küçük ve sadece ön kameraya yer veriyor. Mate 20'nin çentiği küçültmesiyle birlikte "bizim çentiğimiz daha küçük" modasının güçlendiğini görüyoruz. Böylece ekran-gövde oranı, yüzde 88,08'e ulaşıyor. Gelişmiş yüz tanıma işlevleri nedeniyle çentiği daha geniş olan Mate 20 Pro'da bu oran, yüzde 86,9. Kulaklık kısmı ise cihazın kenarında bulunuyor. Mate 20 Pro'nun OLED ekranının aksine LCD ekranla gelen Mate 20, 820 nit parlaklığa ulaşıyor ve Huawei'ye göre çok yüksek güç tasarrufu sunuyor.
Arka tarafında üç kamera bulunan Mate 20, yan yana bir ultra geniş f/2,2 16MP lense, bir geniş açılı f/1,8 12MP sensöre ve bir f/2,4 8Mp telefoto lense yer veriyor.
Telefon Mate 20 Pro'da olduğu gibi Kirin 980 yonga seti, 6GB RAM (4GB'lık bir model de var) ve Android 9 tabanlı EMUI arayüzle geliyor. Telefonun depolama alanı yine nanoSD kart ile genişletilebiliyor. Huawei tarafından geliştirilen bu yeni format, depolama alanını genişletmeyi biraz daha maliyetli yapacak.
Zeynel A. Öztürk
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