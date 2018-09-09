Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Hakkında Ayrıntılar

Huawei Mate 20 Pro'nun QHD, Mate 20'in Full HD ekrana sahip olacağı söyleniyor!

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Hakkında Ayrıntılar

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