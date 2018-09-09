Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Hakkında Ayrıntılar
Huawei Mate 20 Pro'nun QHD, Mate 20'in Full HD ekrana sahip olacağı söyleniyor!
Söylentilere konu olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro hakkında daha fazla sızıntı görmeye başlıyoruz. Sızıntılar ekran çözünürlüklerinde değişiklere işaret ediyor. Bu sızıntılar doğru ise, geçen sene gördüklerimizin tersi olacak, Mate 10 Pro'nun Full HD ekranı varken Huawei Mate 10 QHD ekrana sahipti.
İlk olarak, Huawei'nin Mate 20 Pro için 'QHD' çözünürlüğünün benimsendiği söyleniyor.
MobielKopen web sitesi, Huawei'nin kendi web sitesinde Huawei Mate 20 Pro'nun 1440 x 3120 çözünürlüğünü teyit eden bir kod bulduğunu ve Mate 20'nin ise Full HD çözünürlükte kalacağını söylüyor.
Aynı sızıntı, Huawei Mate 20 Pro'nun 6,9 inç ve Mate 20'nin yine de büyük sayılabilecek 6,3 inçlik ekrana sahip olacağını belirtti. Ayrıca, Huawei Mate 20 Pro'nun arkasında kare bir üçlü kamera sisteminin olabileceği iddia edilenler arasında.
Telefonun arkasındaki Huawei logosunun merkezde olmaması ise görüntünün bir fotomontaj ürünü olma ihtimalini akıllara getiriyor. Ayrıca, dairesel parmak izi tarayıcı telefon için biraz fazla büyük ve kamera bloğu korkunç şekilde karmaşık görünüyor.
Huawei'in tasarımı ile ilgili ilk söylentiler bu olmasa da, gerçekten iyi görünmediği aşikar. Umarız bu resim Huawei'in final tasarımından ziyade birisinin zayıf bir fotomontaj ürünüdür.
Halihazırda duyurulmuş olan Mate 20 Lite'a bakarsanız, Huawei'nin diğer iki Mate 20 modelinde de dikey bir arka kamera bloğu kullanması serinin devamlılığı açısından da daha makul görünüyor.
Şimdilik emin olduğumuz şey, telefonun 16 Ekim'de Londra'da duyurulacağı. Bunun öncesinde gelen tüm haberleri ise kesin olarak dikkate almamakta fayda var.
Yavuz Alp Şimşek
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