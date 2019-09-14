Huawei Mate 30 Pro'un Tüm Özellikleri Sızdı!
Huawei Mate 30 Pro'da yer alacağı iddia edilen özellikler, tam liste olarak sızdı!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin yakında Münih'te düzenleyeceği etkinlikte tanıması beklenen yeni amirali Mate 30 Pro heyecanı, tanıtım tarihi yaklaşırken büyürken, sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Daha önce pek çok kez görseliyle ilgili sızıntılara şahit olduğumuz yeni amiral, Google uygulamalarını bulundurmayacağı da artık biliniyor.
Özellikle olağanüstü kamera yeteneklerinin olacağı söylenen Mate 30 Pro, işlemci olarak da Huawei'nin geçtiğimiz IFA 2019 fuarında tanıttığı Kirin 990 işlemciyi kullanacak. Yeni amiral ile ilgili gelen yeni sızıntılar arasında ise, tüm özellik listesi yer alıyor.
Sızan bilgilere göre Mate 30 Pro, 6.6" – 6.8" 1176x2400 FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. 4500 mAh kapasitesinde bir batarya ve 40W SuperCharge adaptörle gelecek olan Mate 30 Pro, 27W gücünde Super Wireless Charge desteği de gösterecek.
Kamera olarak ise 40MP IMX600 ana lens ile 40 MP geniş açılı Cine Camera sahibi olacak olan Mate 30 Pro, 8 MP telefoto kameranın yanı sıra ayrıca Time of Flight adı verilen ve gerek derinlik algılama gerek arttırılmış gerçeklik noktasında kullanılabilecek bir sensör de bulunduracak. Telefonun ön kamerası ise 32 MP ölçüsünde olacak.
Now is a good time for this?#HuaweiMate30Pro pic.twitter.com/rr6KniJzYP— Teme (??) (@RODENT950) September 10, 2019
Huawei Mate 30 Pro'nun işlemcisi az önce de söylediğimiz gibi Kirin 990 olacak. Halihazırda 5G bulunduran bu işlemci, 7nm+ fabrikasyon süreci ile geliştirilmiş. Nöral işlem ünitesi de cihazda yer alırken, grafik hanesinde ise Mali-G76 MP16 bulunacak.
19 Eylül'de tanıtılması beklenen Huawei Mate 30 Pro'nun sızan kutu görseli ise aşağıdaki gibi:
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