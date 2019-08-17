Huawei, Mate X'i Bir Kez Daha Erteledi!
Huawei'in ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i bekleyenler, yeni bir şok ile karşı karşıya!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin bundan 6 ay kadar önce tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Mate X, yenilikçi formu, 5G desteği ve 2299 Euro fiyatıyla dikkat çekmiş ve nisan ayında satışa çıkacağı söylenmişti. Nisan ayı geldiğinde ertelendiği açıklanan ve eylül ayında raflarda olacağı ifade edilen Mate X, şimdi bir erteleme daha yedi.
Samsung'un Galaxy Fold ile yaşadığı sorunu Mate X modeliyle yaşamak istemeyen Huawei, Mate X'i bir kez daha erteleyerek işini garantiye almak istiyor. Gelen haberlere göre Çinli şirket, Mate X'i kasım ayında raflara çıkartacak. Bu süre zarfında da testlerine devam edecek olan şirket, telefonda birtakım zayıf gördüğü noktaları da sağlamlaştıracak gibi.
Huawei'nin de Mate X'i bir kez daha ertelemesiyle birlikte, katlanabilir akıllı telefonlar için bu senenin pek de iyi bir yıl olmadığını söylemek mümkün. Samsung'un Galaxy Fold ile yaşadığı problemler ve telefonun ön siparişe çıktıktan sonra hızlıca piyasadan toplatılmasıyla başlayan süreç, Huawei'nin Mate X'i ikinci kez ertelemesiyle devam ediyor. Ancak Huawei, bu sene bitmeden Mate X'in kesinlikle hazır olacağını belirtiyor. Benzer açıklamalar Samsung tarafından da gelmişti.
Bakalım bu iki yenilikçi telefon modelini bu sene raflarda görebilecek miyiz?
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