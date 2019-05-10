Huawei P Smart Z, Açılır Kamerayla Geldi
Huawei'nin ilk "açılır kameralı" telefonu Huawei P Smart Z tanıtıldı!
Çentikli Huawei P30 ve delikli Huawei Nova 4'ten sonra açılır kameralı Huawei P Smart Z duyuruldu.
Yeni telefon, 16MP'lik açılır selfie kamerası sayesinde ekranın üst kısmında neredeyse çerçeveye sahip değil. Huawei P Smart Z, firmanın ilk açılır kameralı telefonu olmasının dışında, kağıt üzerinde ortalama bir telefon. 6,59 inç 1080 x 2340 ekranla gelen telefon, 16MP f/1,8 ve 2MP f/2,4 derinlik sensöründen oluşan çift arka kamerayla geliyor. Cihazın çift tonlu arka yüzü, Google Pixel'i andırıyor.
Orta seviye sekiz çekirdekli Kirin 710F yonga setine 4GB RAM ve 64GB depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart slotuyla gelen cihaz, 4.000mAh pil ve arka yüzde parmak izi tarayıcısına sahip. Telefon, Android 9 Pie ve Huawei'nin EMUI 9 arayüzüyle geliyor.
Şu an sadece İspanya'da ve İtalya'da satışa sunulan Huawei P Smart Z'nin fiyatı 279 euro.
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